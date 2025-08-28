Teknofest Mavi Vatan Açıldı.

TEKNOFEST MAVİ VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilmeye başlandı. T3 Vakfı’nın yürütmesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halka açık olacak. Ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde üç seans halinde gerçekleşecek ve ziyaretçiler yalnızca bir seansa katılabilecek. Etkinlikte, denizcilik ve su altı teknolojileri ön planda olacak; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi aktiviteler düzenlenecek.

DONANMANIN GÜCÜ SERGİLENİYOR

Etkinliğe katılanlar, Türk donanmasının TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemilerini ziyaret edebilecek. Ziyaretçileri sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergiler gibi farklı deneyimler bekliyor.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TEKNOFEST Mavi Vatan’da CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandı. Ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Çalışan bütün teknik personelin hepsini ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum” dedi. Ayrıca, “Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi” şeklinde konuştu. Güler, Türkiye ile beraber olanların önümüzdeki dönemde kazanacağını belirtti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Bakan Güler, Türkiye’nin terörsüz bir ortamda büyümek istediğini ve bunun için herkesin fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “Silah bırakma süreci yolunda da ufak tefek olaylara takılmıyoruz. Biz hedefe doğru yürüyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı. Suriye ile ilgili ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her an hazır olduğu bildiriminde bulundu.