Teknofest Mavi Vatan Açılışında Erdoğan, “TCG Anadolu Açık Olacak” dedi

TEKNOFEST MAVI VATAN’DA AÇILIŞ YAPILDI

TUZLA’daki İstanbul Tersanesi’nde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu’da Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Zaha, Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak. Teknofest ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak” dedi.

TEKNOFEST ZİYARETÇİLERİNE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla’daki etkinliğe katılarak milli uçak gemisinin uçak test rampasının son modül kaynağını yaptı. Ardından eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile TCG Savarona’yı ziyaret etti. Erdoğan, programda “Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün açık söylüyorum Türk savunma sanayisine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor. Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar; onlar koşacak ama yine de bizi yakalayamayacak” ifadelerini kullandı.

GEMİLER VE SAVARONA’YA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada gibi platformların donanmada oynadığı önemli role vurgu yaptı. “Gazi Mustafa Kemal’in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde ilk kez yer aldı,” diyen Erdoğan, Bu yatın zamanla kaderine terk edildiğini ve çağdışı faaliyetlerde kullanıldığını belirtti. Yenilendiğini ve Türk denizine kazandırıldığını vurguladı.

TEKNOFEST’İN GENÇLERE ETKİSİ VE GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz savunma sanayimizi güçlendirirken aynı zamanda genç kuşakların teknolojiye, dijitale, inovasyona ilgisini de artırmaya çalışıyoruz. Teknofestler bu gayretlerimizin sembolü haline geldi. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. Gençlerimizin ilgisi artıyor. Teknofest gençliği, bentleri tek tek yıkarak doludizgin geliyor,” diyerek gençlerin teknolojiye olan ilgisini vurguladı. Gençlerin geleceğe umutla baktığını ve hayal kurma noktasında asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.