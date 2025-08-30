Teknofest Mavi Vatan Bando Konseri

TEKNOFEST MAVİ VATAN COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, bando konseri ile birlikte TEKNOFEST Mavi Vatan’da hayat buldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenleniyor. Bu etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuyla devam ediyor ve birçok sahne gösterisi gerçekleştirilecek.

BANDO KONSERİ İLGİ GÖRÜYOR

Kuzey Deniz Saha Birinci Sınıf Bando Komutanlığı tarafından yapılan bando konserinde, TEKNOFEST şarkıları ve mehter marşları gibi milli duyguları ifade eden birçok eser seslendirildi. Konser, TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklar, gençler ve her yaştan vatandaş bu etkinliğe büyük bir ilgi gösterdi.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN DAVET

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için vatandaşları TEKNOFEST Mavi Vatan’a davet etti. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi ‘#TeknofestMaviVatan’a bekliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik temalı bir etkinlikte bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.