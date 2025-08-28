Teknofest Mavi Vatan’da Araç Yarışması Başladı

YARIŞMA BAŞLADI

TEKNOFEST Mavi Vatan, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması ile başlayan etkinlikler dizisini sürdürüyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından gerçekleştirilen bu organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenleniyor. Yarışmanın amacı, otonom deniz araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek. Bu kapsamda, 248 takım yarışmaya başvuruda bulundu ve 28 takım ile 347 yarışmacı finale kaldı. Yarışmacılar, “nokta takip”, “engel bulunan ortamda nokta takip” ve “kamikaze angajman” görevlerinde mücadele edecek. Dereceye giren takımlara 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödülü verilecek. Ayrıca En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En İyi Tasarım gibi ödüller de sahiplerini bulacak.

FİNAL SÜRECİ YENİLİKÇİ PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu yıl düzenlenen yarışmalarda 2 bin 698 takım başvuruda bulundu. Finale kalan 86 takım ve 1000 finalist, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Özbekistan’dan gelerek uluslararası bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bahçeşehir Üniversitesinden yarışmaya katılan Semih Vicir, insansız deniz aracı teknolojileri ile hareket eden deniz araçlarının yarışma parkurunu tamamlamaya gayret edeceğini belirtti. Vicir, “Böyle bir konsept yapılması çok güzel. TEKNOFEST’te bugüne kadar hep hava teknolojileri öne çıkıyordu. Bu sene Mavi Vatan teması yapılıp deniz teknolojilerinin öne çıkarılması çok güzel oldu. Burada da çok ciddi bir çalışma var.” şeklinde konuştu.

YARIŞMALARDA HEDEFLER BÜYÜK

Yarışmaya katılan diğer bir isim Kaan Akyıldız ise, kendi ürettikleri güç ve devre kartlarıyla birlikte kamikaze görevini tamamlayacaklarını dile getirdi. Sultan Merve Yazıcı, takım olarak azimli çalışarak finale kaldıklarını ve görüntü aktarımıyla elektronik aktarım üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Yazıcı, “Mavi Vatan savunma sanayisi alanında ülkemizi çok geliştirecek bir süreç. Biz gençler olarak buraya çok heyecanlı ve çok azimli bir şekilde geldik.” dedi. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan TEKNOFEST Mavi Vatan’da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması da gerçekleştirilecek.

SERGİLER VE GÖSTERİLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Etkinlikte Türk donanmasına ait TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi önemli gemiler de sergilenecek. Ayrıca, sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergiler ile ziyaretçilere farklı deneyimler sunulması amaçlanıyor.