Teknofest Mavi Vatan’da Baykar etkinliği

TEKNOFEST MAVİ VATAN’IN BAŞLANGICI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Bugüne baktığımızda bizim milli SİHA’larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65’ine sahip. Böylesine yüksek teknoloji işi dünyada SİHA pazarının yüzde 65’ine sahip. BAYKAR dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarında yüzde 60’ına sahip” şeklinde ifade etti. Etkinlik, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, ‘Mavi Vatan’ temasıyla gerçekleştirildi.

DENİZCİLİK VE SU ALTİ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olarak ön plana çıkan etkinlikte; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızır Reis gibi Türk donanmasının önemli gemileri ziyaretçilere açılacak. Sanal gerçeklik alanları ve çeşitli sergiler de etkinliğin programında yer alıyor. Bayraktar, “Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa düzenleniyor” diye belirtti.

GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRME HEDEFİ

Bayraktar, “Bu anlamda çok anlamlı buluyoruz. Deniz Kuvvetleri’nin talebi doğrultusunda düzenlendi. Mavi Vatan Mefhumu’nu topluma anlatmanın yanı sıra, ülkemizin bağımsızlığı açısından denizlerle tutkuyla dolu nesiller yetiştirmek maksadıyla bu etkinlik yapılıyor” dedi. BAYKAR’ın öncülüğünde düzenlenen teknoloji yarışmaları ile Türk mühendisliğinin eserleri sergilenecek. Bayraktar, “TCG Anadolu, sadece kabuğu değil, üzerindeki gelişmiş radar ve harp sistemleri de Türk mühendisliği tarafından geliştirildi” şeklinde konuştu.

DENİZ HAVACILIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, Bayraktar TB3’ün dünya tarihinde kısa pistli gemilere inip kalkabilen otomatik bir SİHA olma özelliği kazandığını ifade etti. “Yeni bir çağın kapıları açılmış oldu deniz havacılığımız açısından” diyen Bayraktar, etkinlikte yerli üretilen milli denizaltının da sergileneceğini söyledi. Ayrıca, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, milli savunma sanayi vizyonuyla geleceğe yön verecek nesillerin yetiştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİ VİZYONU

Bayraktar, “Burada az önce de ifade ettim. Milli fırkateynimiz var. İlk defa halka açılmış olacak. Fırkateyn üzerindeki radar sistemleri Türk mühendisliği tarafından yapılıyor” diye belirtti. Etkinlikte, milli güdümlü mermiler ve yerli torpidolar gibi birçok eser sergilenecek. Bayraktar, “Geçmişe baktığımızda biz bu eserleri yurtdışından tedarik edebiliyorduk ancak bugüne baktığımızda milli SİHA’larımız dünya pazarında önemli bir yer edinmiş durumda” diye ekledi.

HERKESİ TEKNOFEST MAVİ VATAN’A DAVET

Bayraktar, etkinliğin “yarından itibaren tüm milletimize açık” olduğunu ifade ederek, şehit yakınları ve donanma personeli ailelerine özel davet ile, kayıt yaptırarak herkesin TEKNOFEST Mavi Vatan’a katılmasını beklediklerini söyledi.