Teknofest Mavi Vatan’da Çocuklar Yetişiyor

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİĞİNE YENİ KATKILAR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği hakkında, “Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin’in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak.” ifadesini kullandı. Etkinlik, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı’nın yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başladı. Bayraktar, bu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa düzenlendiğini vurguladı ve etkinliği büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

TEKNOFEST’İN HEDEFİ VE PROJELERİ

Selçuk Bayraktar, “Biz TEKNOFEST’i 2018’den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik olarak düzenliyorduk. Milli SİHA’larımız ve milli havacılık unsurlarımız ön plandaydı. Ancak denizlerin tutkusuyla yetişen nesiller yetiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz.” şeklinde konuştu. Etkinlik dahilinde ROKETSAN, ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği 3 teknoloji yarışması da sergileniyor. Bayraktar, TCG Anadolu’nun radar sistemleri gibi unsurlarının Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini ifade ederek, “Bayraktar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa pistli gemilere inip kalkabilen SİHA olma özelliğini kazandı.” dedi.

SAVARONA VE MİLLİ FIRKATEYN SERGİSİ

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde, Ata yadigarı Savarona’nın da sergilendiğini belirten Bayraktar, “Maziden atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak, geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak göklere ve gelecekteki serüvenimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.” diye ekledi. Bayraktar, milli fırkateynin ilk defa halka açılacağını belirtirken, “Fırkateynin üzerindeki radar sistemleri ASELSAN tarafından yapılıyor. Yakınında milli güdümlü mermimiz Atmaca’yı görüyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Bu eserlerin, son 20 yıl içerisinde Milli Savunma Sanayi Vizyonu ile gerçekleştiğini kaydetti.

MİLLİ SİHA İHRACATI VE YENİ PROJELER

Bayraktar, geçmişte bu eserlerin yurt dışından yüksek fiyatlarla temin edildiğini ifade ederek, “Bizim milli SİHA’larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65’ine sahip.” dedi. Ayrıca, Baykar’ın dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olduğunu ve ihracat pazarında yüzde 60 paya sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin, SİHA’lara takılan mühimmat ailesinde en geniş yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, denizlerde de benzer bir atılım için TEKNOFEST Mavi Vatan’ın oluşturulduğunu aktardı.

NSOSYAL PLATFORMUNA DAVET

Etkinliklerin bir parçası olarak, yarından itibaren tüm milletin katılımına açık olacağını belirten Bayraktar, “TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği Türkiye’nin sosyal mecrası NSosyal üzerinden özel sürprizler sizleri bekliyor olacak.” dedi. NSosyal’e katılımın hızla arttığını vurgulayan Bayraktar, “Bir ayda 1 milyon 200 bine yakın kişi katıldı. NSosyal, toplumdan gelen taleplere ve kendi kültürümüze yönelik unsurlarla ilerliyor.” sözlerini kullandı ve herkesi NSosyal’e katılmaya davet etti.