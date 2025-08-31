teknofest-mavi-vatan-da-etkinlikler-devam-ediyor

Gündem

ETKİNLİKLER İSTANBUL TERSANESİ KOMPETANLIĞINDA DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından gerçekleştirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleri ile sürüyor. Bu yıl dördüncü ve final gününde vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisine dair ürünleri yerinde görmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın ediyor.

TCG ANADOLU İÇİNDE UZUN KUYRUKLAR BEKLİYOR

Etkinlik alanında vatandaşlar, orada bulunan gemilerin önünde anı hatırası olarak fotoğraf çektiriyor. Özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşuyor. Bunun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

