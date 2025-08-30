Teknofest Mavi Vatan’da Heyecanlı Yarışmalar Yapılıyor

TEKNOFEST MAVİ VATAN YARIŞMALARI

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde, Roketsan’ın liderliğinde Su Altı Roket Yarışması’nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen bu etkinlik, genç mühendis adaylarına su altı roket sistemleri tasarlama ve geliştirme fırsatı sunarak, mühendislik yeteneklerini sergilemeleri için bir platform sağlıyor.

GENÇ MÜHENDİSLER İÇİN FIRSAT

Katılımcıların, geleceğin savunma teknolojilerine yönelik yenilikçi fikirler geliştirmeleri için zemin hazırlayan Su Altı Roket Yarışması, Türkiye’de ilk kez organize ediliyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu alanda yarışan gençlerin heyecanını paylaşmak amacıyla etkinlik alanına gittiler. Murat İkinci, “Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü rolünü denizlere taşıyacak gençlerimiz için bu yarışma çok kıymetli bir fırsat. Su altı roket teknolojileri, geleceğin stratejik alanlarından biri. Roketsan olarak biz de genç mühendislerimizin yanında olmaktan, onları cesaretlendirmekten gurur duyuyoruz,” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYOR

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği ayrıca, denizcilik kültürünü genç nesillere aktarma ve Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücünü uluslararası alanda tanıtma hedeflerini de taşıyor. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi etkinliklerle, milli teknolojilerin denizlerdeki uygulamaları sergileniyor. Bu yarışmalar, katılımcılara denizcilik alanındaki yenilikçi çalışmaları teşvik ederek geleceğin mühendislik çalışmalarına katkı sağlıyor.