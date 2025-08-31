Gündem

Teknofest Mavi Vatan Devam Ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etti.

TCG ANADOLU İÇİN ALANDA UZUN KÜTÜKLER OLUŞTU

Ziyaretçiler, alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan diğer gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

