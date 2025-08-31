teknofest-mavi-vatan-devam-ediyor

Gündem

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle sürüyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yakından görmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na gelmeye başladı.

TCG ANADOLU İÇİN KALABALIK KUYRUMLAR

Ziyaretçiler alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafları çekinmeyi ihmal etmezken, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluştu. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

