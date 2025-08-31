teknofest-mavi-vatan-devam-ediyor

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle hayata geçirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle sürdürüyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etti.

TCG ANADOLU İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Etkinlik alanındaki gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra Türkiye’nin donanma amiral gemilerinden TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi gemiler de etkinlikte büyük ilgi görüyor.