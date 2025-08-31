“TEKNOFEST Mavi Vatan” Etkinliği Devam Ediyor

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA YOĞUN İLGİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Dördüncü ve son gününde insanların etkinliğe ilgisi oldukça yoğun. Türk savunma sanayisi ürünlerini yakından incelemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na geldi.

TCG ANADOLU’YA UZUN KUYRUKLAR

Etkinlikte vatandaşlar, alanda sergilenen gemilerin önünde hatıra fotoğrafları çektiriyor. Özellikle, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret etmek isteyenler arasında uzun kuyruklar oluşuyor. Bunun yanında, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri de etkinlik alanında ilgi odağı haline geliyor.