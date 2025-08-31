“Teknofest Mavi Vatan” Etkinlikleri Devam Ediyor

DENİZCİLİK GELENEĞİ ZİYARETÇİLERİ BİRARAYA GETİRİYOR

“TEKNOFEST Mavi Vatan” çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizcilik geleneğini ve değerlerini harmanlayarak cesaret, takım ruhu ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları düzenliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşen etkinlikler, Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu “TEKNOFEST Mavi Vatan” programının son gününde yoğun ilgiyle devam ediyor.

ETKİNLİKLERE GÜÇLÜ KATILIM

“TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar büyük bir ilgi göstererek İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na akın etti. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görme fırsatı bulan katılımcılar, etkinlik boyunca düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları’nı da heyecanla takip ediyor. İlk olarak gerçekleştirilen Halat Çekme Yarışması, güç, koordinasyon ve strateji gerektiren bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, İstanbul Boğaz Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve Amfibi Kolordu Komutanlığı gibi önemli takımlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgiyle izlediği Halat Çekme Yarışması’nı Amfibi Kolordu Komutanlığı takımı kazandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yarışmalar aracılığıyla denizci kültürünü, dayanışmayı ve milli ruhu yansıtmayı hedefliyor. Bu etkinlikler, denizciliğin köklü geleneklerini gelecekle buluşturan seremoniler olarak kabul ediliyor. Gemicilik Yarışmaları, El İncesi Atma ve Halat Salya Etme Yarışları ile devam edecek.