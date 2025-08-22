Teknofest Mavi Vatan Gemiler geçiş yapacak

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA GÖRSEL ŞÖLEN

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona, TCG Anadolu ve toplamda 7 donanma gemisi 24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda geçiş yapacak. İlgili etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştiriliyor. Geçiş sırasında TCG Savarona, TCG Anadolu ve TCG HIZIRREİS gibi gemiler de yer alacak.

SAVARONA BOĞAZ’INDA GÜNCEL ETKİNLİKLER

Atatürk’ün manevi mirası Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST etkinliklerine katılan gençler ile şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, milli donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak ve unutulmaz anlar geçirecek.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA HAREKETLİ GEÇİŞ

Türk Donanması’na ait gemilerin geçişi, 15.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasında gerçekleşecek. Etkinlik, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlamasıyla sona erecek. “Türk bayrağını al, gel” çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, binlerce kişi kıyılardan bu geçişi izleme fırsatı bulacak.

ETKİNLİKLER İLERLEYEN GÜNLERDE DEVAM EDECEK

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam edecek. Bu organizasyonda denizcilik ve su altı teknolojileri ön plana çıkacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.