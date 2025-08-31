Teknofest Mavi Vatan, Gençler İle Sona Erdi

TEKNOFEST MAVİ VATAN SONLANDI

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 4 gün süren yoğun bir programın ardından sona erdi. Kapanışta konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, “En büyük alkış sizlere sevgili gençler. Geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye’nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz.” dedi. Bayraktar, gençlerin sadece bu etkinlikte değil, Türkiye’nin geleceğinde de önemli bir rol oynayacaklarına vurgu yaptı ve gençleri “Barbaros’un torunları” olarak nitelendirdi.

FESTİVALİN KAPSAMI VE YAŞANANLAR

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türk Donanması’nın dikkat çekici gemileri olan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemilerinin yanı sıra Atatürk’ün emaneti olan TCG Savarona yatının da halka açıldığı bir etkinlikti. Festival süresince birçok teknoloji yarışması düzenlendi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı festival, son gün gerçekleştirilen denizcilik yarışmalarıyla tamamlandı.

TEKNOFEST’İN ÖNEMİ VE GENÇLERE MESAJ

Kapanış programında yeniden konuşan Selçuk Bayraktar, “Bu başarıların ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar var.” ifadesini kullanarak TEKNOFEST paydaşlarına, özellikle ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a teşekkür etti. Bayraktar, gençlerin emeklerine ve azimlerine değinerek, “Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye’nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz.” sözlerini aktardı ve gençlerin bu güzel ülkenin geleceğini yazacağını ifade etti.

MAVİ VATAN’IN ANLAMI

Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, etkinlikteki heyecan ve birikimin daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisliği tarafından oluşturulacağının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Tatlıoğlu, Mavi Vatan’ın “Yalnızca teorik bir kavram değil, aynı zamanda milletimizin denizdeki stratejik, kültürel ve tarihi bağını temsil ettiğini” dile getirerek, genç beyinlerin öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin tarihi sürecine de atıfta bulunan Tatlıoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada, milli denizaltılardan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir.” diyerek, Mavi Vatan’daki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini aktardı.