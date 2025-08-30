Teknofest Mavi Vatan’ı Ziyaret Ettiler

TEKNOFEST MAVI VATAN’DA YOĞUN İLGİ

TEKNOFEST Mavi Vatan’ın üçüncü gününde, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gemileri görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşayan vatandaşlar, bayram kutlamalarının yanı sıra Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek için etkinlik alanına adeta akın etti.

ÇOCUKLARDAN TCG ANADOLU’YA BÜYÜK İLGİ

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren ziyaretçiler, ziyarete açık olan gemilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerden gelen çocuklar, gemiyi ziyaret etmeden önce hissettikleri heyecanı paylaştı. 10 yaşındaki Mevlüt Yakup Yalçın, “Dosta güven düşmana korku veren TCG Anadolu’yu ziyarete geldik, çok heyecanlıyım.” diyerek duygularını ifade etti.

MAVİ VATAN KONSEPTİNDEN GURURLANDILAR

Ziyaretçilerden İsmet Tahirler, “Mavi Vatan konsepti harika olmuş, çocuklarımıza buradaki savunma sistemlerini gösterme fırsatı bulduk. Gemilerin üzerindeki teknolojik ekipmanları da görmek çok heyecan verici. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün, millet olarak en mutlu, en kutlu günümüz. Çocuklarımızla bu bayramı burada kutlamak bize nasip oldu, herkesi bekliyoruz.” diyerek etkinliğin önemini vurguladı.

GURURLU ZİYARETÇİLER

Gebze’den gelen 72 yaşındaki Mehmet Emek, sergilenen araçlardan duyduğu gururu ifade etti ve “Her zaman takip ediyoruz. Memleketimizin pırıl pırıl evlatlarının bu ürünleri yapması bizi ziyadesiyle gururlandırıyor. Memleketimizin iyi şekilde korunması için bu savunma sistemleri gerekli, elzem.” dedi. Ramazan Yıldız da, Türkiye’nin denizlerdeki gücüne ve teknolojik yetkinliğine bizzat şahit olmak için geldiğini belirtti. “Gururlanmamak elde değil. Bu teknolojilerin yapıldığına inanmayanları da davet ediyorum, gelip görsünler. Buranın mimarı Selçuk Bayraktar’dan Allah binlerce kez razı olsun.” şeklinde konuştu.