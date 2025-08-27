Teknofest Mavi Vatan İstanbul’da

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİĞİ

30-31 Ağustos’ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan, askeri denizcilik alanında önemli bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte, milli teknolojilerini sergileyecek olan STM, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (F-515), MİLGEM Ada Sınıfı Korveti ve TCG Hızırreis denizaltısını İstanbul Tersanesi’nde sergileyecek. STM, ayrıca standında Türkiye’nin milli fırkateyn projesine dair istif sınıfı lojistik destek gemisi, STM500 denizaltısı ve insansız otonom sualtı aracı STM NETA’nın maketlerini gösterme fırsatı bulacak.

GENÇ VE TEKNOLOJİ ODAYLI BİR BULUŞMA NOKTASI

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, etkinlik hakkında yaptığı yazılı açıklamada TEKNOFEST’in gençlere sağladığı fırsatların önemine dikkat çekti. “TEKNOFEST, gençlerimizin hayallerini teknolojiyle buluşturduğu, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren çok değerli bir buluşma noktasıdır,” diyen Güleryüz, Mavi Vatan’da elde ettikleri mühendislik başarılarını gençlere aktarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Türk mühendislerinin geliştirdiği milli savaş gemileri, denizaltılar ve insansız sualtı araçlarıyla Türk donanmasına katkıda bulunduklarını vurguladı. “Gençlerimizin de bu projelerden ilham alarak yarının teknolojilerine yön vereceklerine inanıyoruz. Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik vizyonunu yakından keşfetmeleri için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Mavi Vatan’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.