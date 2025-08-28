Teknofest, Mavi Vatan’la İstanbul’da Açıldı

DÜNYA ÇAPINDAKİ FESTİVAL BAŞLADI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ‘Mavi Vatan’ teması ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Çocuklar, Bayraktar TB-3 ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın simülasyonuna büyük bir ilgi gösterdi. Mavi vatanın koruyucu gemileri ve festival alanı dron ile havadan görüntülendi. TEKNOFEST, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliği gençlere sunuyor.

GEMİLER SERGİLENİYOR

‘Mavi Vatan’ temalı TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca Çanakkale’de bulunan Amfibi Kolordu Komutanlığı’nın kullandığı silah ve cihazlar da sergide yer alıyor. Çocuklar, askerlerin kullandığı silahları yakından inceleyip bilgi alıyor.

SIMULASYONLARA YOĞUN İLGİ

Baykar çadırında Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA’nın simülasyonları kurulmuş durumda. İkisini kullanmak için sıraya giren çocuklar, yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca, 28-29 Ağustos tarihlerinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Festivalin 30-31 Ağustos tarihleri arasında halkın katılımına açılması planlanıyor. ‘Mavi Vatan’ın koruyucusu olan gemiler ve festival alanı havadan görüntülendi.

GENÇLERİN GURURU

17 yaşındaki Arda Özdarçın, “Çok heyecanlıyız. Birçok Türk yapımı, yerli yapımı ürünleri görmek ve deneyimlemek bizim için de çok güzel bir deneyim. Yapılan oyun odaları, etkinlikler cidden çok güzel. Zaten Türk yapımı gemilerimiz, Türk yapımı feribotlarımız; bunların hepsini görmekte gurur verici bir şey. Bunları görmek için çok heyecanlıyız. Ülkemiz için çok gurur duyucu bir şey. Anlatmak bile çok zor aslında,” diyerek duyduğu heyecanı dile getirdi.