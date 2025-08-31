Teknofest Mavi Vatan Sona Erdi. Bayraktar, Gençlere Teşekkür Etti. Tatlıoğlu, Teknolojiyle Egemenliğimizi Güçlendireceğiz. Deniz Kuvvetleri 36 Platform İnşa Ediyor

TEKNOFEST MAVİ VATAN SONA ERDİ

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı. Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan’da bir TEKNOFEST’in daha tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bayraktar, etkinlikte yalnızca projelerin yarıştırılmadığını belirterek, “Burada Türkiye’nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na ve Savarona’nın restore edilmesinde katkı sunan kıymetli hanımefendiye teşekkür etti.

BAŞARIYI GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR GETİRİYOR

Bayraktar, başarının arkasında çalışan “görünmez kahramanlara” dikkat çekerek, “Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Mavi Vatan’ın üzerine düştüğümüz önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, aziz millete şükranlarını sundu. Gençlere olan inancını belirterek, “Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, hayallerinizin peşinden koştunuz. Geliştirdiğiniz projelerle Türkiye’nin gelecekteki hikayesine katkı sağladınız” dedi. Katılımcıları 17-21 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST İstanbul’a davet etti.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’nin ROLÜ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmanın yanı sıra Mavi Vatan’a olan sevgilerini ve farkındalıklarını pekiştirdiğini belirtti. “Gençlerimizin teknoloji alanındaki başarıları, Mavi Vatan’a sahip çıkma bilinci ile birleştiğinde Türkiye’nin denizlerdeki gücü daha da artacaktır” ifadesini kullandı. Tatlıoğlu, Mavi Vatan’ın stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ ARTTIRIYOR

Tatlıoğlu, “Türk Deniz Kuvvetleri olarak, 1081’den bu yana milli ve yerli savunma sanayisi ile güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir” dedi. Bu başarı, dünyadaki sayılı örneklerden biri olduğunu belirtti. Gelişmiş denizaltılar ve milli inşa edilen gemilerle donanmış donanmanın Mavi Vatan’daki etkinliği artırarak ülkenin güvenliğini sağladığını ifade etti.