Teknofest Mavi Vatan, Türk Gücü

TEKNOFEST MAVİ VATAN’A ZİYARET

İstanbul’da gerçekleşen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğunun en önemli unsurlarından biri ve mavi vatanda güçlü olmak için işte bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli. Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü. Yarışmaları geçtiğimiz yıllarda havuzlarda düzenliyorduk, şimdi denizlerde düzenliyoruz” açıklamasında bulundu. “Mavi vatan” temasıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 kapsamındaki bu etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Bakan Kacır, etkinlik alanında yer alan firmaların hazırladığı stantları gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Kacır, etkinlikte yaptığı açıklamada, “TEKNOFEST’te daha çok hava ve kara unsurlarımızla Türk milletini buluşturmuştuk. 2018’den bu yana dünyanın en büyük teknoloji etkinliğini icra ediyoruz. Bu yılın ilk TEKNOFEST’i Mavi Vatan. Burada MİLGEM projelerimiz, fırkateynlerimiz, TCG Anadolu ve modernizasyon sonrası Savarona, Türk milletine ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YARIŞMALAR VE YENİ TEKNOLOJİLER

“İnsansız deniz aracı yarışmamız, insansız sualtı sistemleri yarışmamız ve sualtı roket yarışmamız var. Bu yarışmaları geçtiğimiz yıllarda havuzlarda düzenliyorduk, şimdi denizlerde düzenliyoruz” diyen Bakan Kacır, yarışmaların kalitesinin giderek arttığını belirtti. Ayrıca, bu büyük projelerin ve yüksek teknoloji sistemlerinin Türkiye’nin bağımsızlık hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Kacır, “Gördüğünüz gibi çok etkileyici gemiler var ama onların etkili unsurları yüksek teknoloji sistemleridir. Üzerindeki radar sistemleri Aselsan’ımız tarafından geliştiriliyor. Üzerlerindeki füze sistemleri torpidolar, ROKETSAN’ımız ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiştir” şeklinde açıklamada bulundu.

GÜÇLENEN TÜRKİYE’YE VURGU

Son olarak, Bakan Kacır, Türkiye’nin karada, havada, denizde ve uzayda yüksek gayret gösterme azmindeki kararlılığını dile getirdi. “Allah’ın izniyle bu alanda alın teri, akıl teri döken herkesin önünü açmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.