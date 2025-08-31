Teknofest Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST SAVAŞAN İHA YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de 7 Eylül’e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı’nda 5’inci gününde de devam ediyor. Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışma, “Savaşan İHA” ve “Kamikaze İHA” görevlerinden oluşuyor. Yarışmanın bu etabında takımlar, kendi tasarladıkları İHA’larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı’ndaki alanda mücadele ediyor.

AYHAN GİDER’DEN AÇIKLAMALAR

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması etkinlik alanını ziyaret etti. Gider, Türkiye’nin bir toplu iğne bile üretemediği yılları hatırlatarak, “Yurt dışına sipariş alıp uçaklar gönderen bir fabrikanın nasıl kapatıldığını, seri üretim yapan silah fabrikalarının nasıl yok edildiğini, üretilmiş bir Devrim Otomobilinin akılcı bir gerekçe sunulmadan nasıl sonlandırıldığının özetini bugün burada görüyoruz.” dedi.

Gider, bu durumların, İHA’ların ve SİHA’ların havalanmasından memnun olmayacakları görüşünü dile getirerek, “İHA’ların, SİHA’ların dünyanın her yerine ihraç edilmesinden memnun olmayacaklardır.” şeklinde konuştu. TEKNOFEST’te Anadolu’nun dört bir yanından gelen gençlerin bulunduğunu vurgulayan Gider, “Kadın erkek demeden, başı örtülü, başı açık demeden, etnik kökenine bakmadan, siyasi fikrini merak etmeden tüm gençlerimizin tek bir ideali var, ülkemizi daha yukarıya çıkarmak, bilimde daha ileriye götürmek.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETE EŞLİK EDENLER

Gider’e yaptığı ziyarette Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe ve belde belediye başkanları, parti yöneticileri, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atındağ ve GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü eşlik etti.