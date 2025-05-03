Teknofest, Türk dünyasının gurur kaynağıdır

KKTC CUMHURBAŞKANI’NDAN TEKNOFEST VURGUSU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarıları gösteren kurum ve kuruluşların, “tüm Türk dünyasının gurur abideleri” olduğunu belirtti. Tatar, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST KKTC’nin Ödül Töreni’nde katılımcılara seslendi. Tatar, TEKNOFEST’in KKTC’de gerçekleştirilmesinde katkı sunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ederek, etkinliğin gençleri teşvik eden ve onların gelecek umutlarını artıran önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKININ GURURUNU PAYLAŞTI

Tatar, TEKNOFEST KKTC’ye katılan kurum ve kuruluşlar ile firmalara teşekkür ederken, “Kıbrıs Türk halkı bu etkinlikte ASELSAN’ı, ROKETSAN’ı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’yi (TUSAŞ) görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisindeki son yıllardaki başarılarına katkı sunan tüm bu kurum ve kuruluşlar esasen bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir.” şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de barış, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için Türkiye’nin varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı güvenliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tatar, bu tür başarıların KKTC’yi bölgedeki daha güvenli bir hale getirdiğini belirtti.

TATAR’DAN YENİ PROJELER

Cumhurbaşkanı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Tatar, yakında açılışını yapacakları Yüksek Mahkeme binası, Milli Kütüphane, bir cami ve 400 dönümlük Milli Park’ı Kıbrıs Türk halkıyla buluşturacaklarını aktardı. TEKNOFEST KKTC’ye katılımın 100 bini aştığını belirten Tatar, büyük bir başarıya ulaştıklarını vurguladı. “Yüz binlerce Kıbrıs Türk genci burada Türkiye’nin başarılarını gözlemledi.” diyen Tatar, TEKNOFEST’in son gününde herkesi davet ederek, “Aldığım verilere göre 150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etmiş olacaktır, belki 200 bini bulacaktır. Biz yaparsak böyle yaparız. Çünkü biz büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıyız.” açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞTEKİ TECRÜBELERDEN GURUR DUYDU

Türkiye’ye şükranlarını sunan KKTC Cumhurbaşkanı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin edindiği tecrübelerin sonucunda kurulan ASELSAN gibi firmaların bugün dünyanın en önde gelen şirketleri arasına girmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tatar, bu kurum ve kuruluşlarda emeği geçen herkese teşekkür ederken, “Bu TEKNOFEST bizlere çok şey öğretmiştir ve Kıbrıs Türk halkı bundan büyük memnuniyet duymaktadır.” sözlerini kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı, konuşmasını “Gerçekten bir tarihi beraber yazdık ve bu tarih hepimizindir. Bu tarih milli bir tarihtir.” diyerek tamamladı.