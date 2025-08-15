Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi Verildi

EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeşilay Batman Şubesi tarafından Kur’an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığına dair bir eğitim sunuldu. İl Müftülüğü ile işbirliği halinde Yıldız Cami Kız Kur’an kursunda düzenlenen bu eğitimde öğrencilere hem bilgilendirme yapıldı hem de bağımlılıkla ilgili çeşitli oyunlar oynandı.

Yeşilay Batman Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Yusuf Güzel, bağımlılığın her türlüsü ile mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Teknolojinin bilinçli ve kontrol altında kullanılması gerektiğini belirten Güzel, “Tablet, telefon ve diziler çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. Ailelerimizin bilinçlenmesini istiyoruz. Hepinizi Yeşilay’a bekliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.