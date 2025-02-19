Teknoloji Devinde Çalışan Yatırımcı Erken Emekli

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN YATIRIMCI JASON DEBOLT’UN TESLA YOLCULUĞU

Jason DeBolt, teknoloji dünyasında Google ve Amazon gibi devlerde görev aldıktan sonra, 2013 yılında Tesla’nın geleceğine olan inancıyla yatırım yapmaya başladı. O dönemde, 2003 yılında Silikon Vadisi’nde kurulan Tesla’ya güven duyan kişilerin sayısı oldukça azdı. 2021 yılında Ramp Capital LLC ile gerçekleştirdiği bir röportajda, ilk büyük yatırımı olan 2.500 hisseyi yaklaşık 7,50 dolardan aldığını ifade etti. DeBolt, “İlk alımım bana 19.000 dolara mal olmuştu ve şu anda değeri yaklaşık 2,2 milyon dolar” dedi. Zamanla, toplamda 14.850 adet Tesla hissesi biriktirmeyi başardığını belirtti. Toplam sermayesi 12 milyon dolara yaklaştığında emekli olma kararı aldı.

PORTFÖY DEĞİŞİMLERİ VE KAYIPLAR

Ancak DeBolt’un Tesla yatırımcısı olarak hikayesi, kayıplar ve kazançlarla dolu oldu. 8 Eylül 2020’de Tesla hisseleri yüzde 21 oranında değer kaybetti. O gün içinde DeBolt, portföyünde 1,3 milyon dolar kayıp yaşadı. Bir kullanıcı, “-%10’luk bir düşüş görseydim kafamın patlayacağını düşünüyorum” yorumunu yaparken, DeBolt, “Peki ya -%20?” diyerek karşılık verdi. Bu durumda, Tesla hisselerindeki yüzde 21,03’lük zararı ve 1.308.433 dolarlık kaybını gösteren ekran görüntüsünü de paylaştı. Ramp Capital LLC’ye verdiği röportajda, 2018 yılında teminat çağrıları nedeniyle zor günler yaşadığını ve borçlarını kapatabilmek için bazı pozisyonlarını satmak zorunda kaldığını açıkladı. Yaklaşık 10 bin hisseyi çoğunu ödünç alarak satmak durumunda kaldığını ve neredeyse tüm yatırımlarını kaybettiğini dile getirdi. “Hayatımın son derece stresli bir dönemiydi” dedi.

Tüm bu zorluklara rağmen, aylar geçtikçe toparlanmayı başaran DeBolt, önceki kayıplarını aşmayı başardı. 2021 yılı başlarında toplam sermayesinin 12 milyon dolara yaklaşmasıyla emekli olmaya karar verdi. 39 yaşındaki Jason DeBolt, 7 Ocak 2021’de Twitter’da yaptığı paylaşımda, kurumsal hayattan emekli olduğunu duyurdu. Paylaşımında, günlük 904.216 dolar (yüzde 8,04) kâr ve 11.944.889 dolarlık portföyünü gösteren bir görsel paylaştı ve “Yakın gelecekte hiçbir hisse senedini satmayacağım” dedi.

BAŞARILI YATIRIM STRATEJİLERİ VE GİZEMLERİ

Başlangıçta birçok uzman, tüm varlıklarını tek bir şirkete yatırmanın büyük bir risk olduğunu belirterek kendisini uyarmıştı. DeBolt, “Bir danışmanın neden böyle düşündüğünü anlıyorum. Bir müşteriye, portföyünün tamamını tek bir menkul kıymete yatırmasını önermek çok sorumsuzca olurdu” diyerek itirafta bulundu. Ancak DeBolt, Tesla’ya olan inancını sürdürdü ve zaman, onu haklı çıkardı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden kendisine soran kullanıcılara, hayatını hisse senetlerine dayalı kredilerle finanse etmeyi ve düşük faiz oranlarından yararlanarak yeni teminat çağrılarından kaçınmak için geniş bir marj korumayı hedeflediğini belirtti. Tesla’nın, pil üretim planlarını başarıyla gerçekleştirmesi ve robotaksi hizmetini etkili bir şekilde geliştirmesi durumunda, DeBolt 2030 yılına kadar hisse başına 20.000 ila 30.000 dolar arasında bir fiyat beklentisi taşıyor.