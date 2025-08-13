Teknoloji Festivali Yine Yapılacak

TEKNOFEST YARIŞMALARINDAN BEKLENTİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 650 binden fazla kişinin katıldığını belirtti. “İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST’e tüm milletimizi 7’den 77’ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde, Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması 10-13 Ağustos’ta Gebze’de yapıldı. Yarışmalar, öğrencilerin araç üretiminden yazılıma kadar olan tüm süreçleri kendi üstlendiği ‘Özgün Araç’ ve TEKNOFEST’in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını uyguladığı ‘Hazır Araç’ kategorilerinde düzenlendi. Her iki kategoride toplam 568 başvuru yapıldı. 17 ilden ve iki farklı ülkeden toplam 45 takım finale yükseldi. Bu takımlar, belirlenen görevleri gerçek pist ortamında yerine getirmeye çalıştı.

BİLİŞİM VADİSİ’NDEN MÜJDELER

Bakan Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, final yarışmalarını izledi, stantları gezerek otonom araçlarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Kacır, programın sonunda “TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye’nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi’ndeyiz. Burası, Gebze’de 500’den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye’nin en büyük teknoparklarından birisi. 2018’den bu yana TEKNOFEST’te robotaksi yarışmalarını düzenliyoruz ve bu yarışmaların adresi Bilişim Vadisi. Burada 500’den fazla takımın başvurduğu ve 50’den fazla takımın finallerde yarıştığı robotaksi etkinliğini gerçekleştirmek gerçekten mutluluk verici” dedi. Kacır, TEKNOFEST’in yıldan yıla büyüyerek, tüm 81 şehirde heyecan yaratan dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğunu dile getirdi.

OTONOM ARAÇLARIN GELİŞİMİ

Selçuk Bayraktar, etkinliği 2018 yılından beri sürdürdüklerini belirtti. “Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK’ın gerçekleştirdiği robotaksi yarışması, bir yönüyle hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyor. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek. Onlar, hayatı daha iyiye taşıyacak, ülkemizi ve kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecek. TEKNOFEST kuşağının son ürünü Next Sosyal Türkiye’nin sosyal platformu. Tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal’e bekliyoruz” dedi. Ayrıca, bu yıl Mavi Vatan kapsamında Deniz Kuvvetleri’nin eserlerinin sergileneceğini de müjdeledi. “Mavi vatanda bağımsızlığımızı artıracak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak ve 3 farklı TEKNOFEST yarışması düzenlenecek. 30-31 Ağustos’ta İstanbul Tersanesi’nde TEKNOFEST Mavi Vatan, ardından 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul yapılacak. Herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

‘Özgün Araç’ kategorisi birincisine 250 bin TL, ikincisine 200 bin TL, üçüncüsüne ise 175 bin TL, ‘Hazır Araç’ kategorisinde ise birincisine 200 bin TL, ikincisine 175 bin TL, üçüncüsüne 150 bin TL ödül verileceği duyuruldu.