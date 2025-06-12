Teknoloji Geliştirme Merkezi Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin desteklenmesi amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) yeni Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) açılışına katıldı. Bakan Kacır’a, BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul, KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile birçok davetli eşlik etti. Açılışı yapılan TEKMER ile girişimcilere kamu teşviklerinden yararlanma da dahil olmak üzere yeni fırsatlar sunulacağı ifade edildi.

TECH VİZE PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz gün Türkiye tarihine önemli bir anlaşmayı duyurduk. Türkiye’nin geliştirdiği 5’inci nesil savaş uçağımız Kaan ile Endonezya ile toplamda 48 adet Kaan’ın tedariki konusunda bir anlaşma imzaladık. Bu, Türk mühendisliğinin ve Türk teknolojisinin ulaştığı seviyenin somut bir göstergesidir” dedi. Ayrıca Kacır, Türk mühendislerinin ve girişimcilerinin uluslararası alanda duyurmayı başardıkları başarı hikayelerine de dikkat çekti. “İtalya’nın en büyük havacılık firması olan Leonardo ile Baykar’ın Avrupa’da atacağı adımları dünyaya duyurduğunu görmüş olduk” şeklinde sözlerine devam etti.

KÜRESEL DÜZEYDE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE DAVET

Bakan Kacır, son dönemde hayata geçirdiğimiz Türkiye Tech Vize Programı’nın önemine vurgu yaptı. Bu program ile küresel düzeyde teknoloji girişimlerinin Türkiye’ye çekilmesini hedeflediklerini ve bu girişimlere çalışma izinleri, ikamet izinleri gibi avantajlar sunduklarını kaydetti. “Bugüne kadar 43 farklı ülkeden 245 teknoloji girişimi, merkezlerini Türkiye’ye taşımak amacıyla başvuru yaptı. Önümüzdeki süreçte, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bu girişimlerin sayısını artırmayı düşünüyoruz” dedi. Kacır, KOSGEB’in desteklediği TEKMER’lerin sayısının da 700’e ulaştığını aktardı.

TEKNOLOJİ FESTİVALLERİ VE GELECEK PLANLARI

Kacır, 2018 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük teknoloji festivallerinden biri olan Teknofest’lerin önemine değinerek, “İstanbul ve Anadolu şehirlerimizde her sene yüz binlerce gencimize girişimcilik ruhu kazandırmaya devam ediyoruz. 2025 yılı Eylül ayında Teknofest’in İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlanıyor. Burada yeni sürprizlerle, başarılarla karşılacağız” dedi. Konuşmanın sonunda Bakan Kacır’a hediye takdimi yapıldı ve kurdele kesimi gerçekleştirildi.