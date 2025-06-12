Teknoloji Girişimlerini Hızla Artıracağız

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN HEDEFİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış etkinliğinde konuşan Kacır, son 23 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir ekosistem oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, “23 yıl önce Türkiye’nin teknopark sayısı sadece ikiydi. O dönemde bu teknoparklarda yalnızca 56 teknoloji girişimi faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise Türkiye’nin 60 ilinde 106 teknoparkta 11 bin 500 teknoloji girişimimiz bulunuyor.” dedi.

AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Kacır, Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 1700 AR-GE ve tasarım merkezi bulunduğuna dikkat çekerek, AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine yükseldiğini ifade etti. Bu gelişmelerle Türk girişimcilerinin adlarını global ölçekte duyurmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, “Son dönemlerde teknoloji ve inovasyon fonlarıyla kalkınma ajanslarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bölgesel girişim sermayesi fon çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonuyla ve Tech-InvesTR programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliğimizle 5 milyar liranın üzerindeki kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, son dört yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine yönelik yatırım tutarının 5 milyar 100 milyon dolara ulaştığını belirtti.

TEKNOLOJİ GİRDİMİ VE ÜRETİMİ

Kacır, 2010-2019 döneminde teknolojik yatırımların yıllık ortalama 60 ila 80 milyon dolar arasında gerçekleştiğini ancak bu rakamın son dönemde bir milyar doları aştığını kaydetti. Halihazırda yedi teknoloji girişiminin milyar dolar değerine ulaştığını ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirten Kacır, bu amaçla Turcorn 100 programını başlattıklarını açıkladı. “Milyar dolar değeri aşma potansiyeline sahip girişimlere yönelik özel destekler sunduğumuz bu programla önümüzdeki dönemlerde hızlı bir büyüme ve başarılar elde edeceğiz.” dedi.

BİTİŞ PROJELERİ VE İŞBİRLİKLERİ

2030 yılı hedefleri arasında 100 bin teknoloji girişiminin doğması olduğuna dikkat çeken Kacır, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) liderliğinde hayata geçirilen BTM Merkezi’nin bu çabalarla önemli bir yer edindiğini kaydetti. Kacır, BTM aracılığıyla girişimlerin geliştirdikleri teknolojilerin reel sektörü karşılayacak şekilde geliştirmeleri için yararlı çalışmalar yapılacağına inancının tam olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, İstanbul’da Atatürk Havalimanı terminal binalarını, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürecek Terminal İstanbul projesinin gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Kacır, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişmelerini destekleyen merkezlerin, KOSGEB desteği ile önemli katkılar vereceğini ifade etti. Ayrıca, “Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türk mühendislerin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı 48 adet temin etmek için bir anlaşma imzaladı.” şeklinde sözlerine ekledi. Son olarak, İtalya’nın büyük havacılık ve teknoloji firmalarından Leonardo ile Baykar’ın, Avrupa’da savunma sanayi ve havacılık alanındaki projeleriyle ilgili çalışmalarını dünyaya duyuracaklarını aktardı.