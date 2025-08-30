Teknoloji Hamlesi’nin Deniz Yansıması Başladı

TEKNOFEST MAVİ VATAN’IN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinde üçüncü gün etkinlikleri başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSUYLE BİR ARAYA GELİYORLAR

“TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinin üçüncü gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı’nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan Türk savunma sanayisi ürünlerini ve gemileri görmek isteyen pek çok vatandaş, İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti. Ellerinde Türk Bayrağı tutan vatandaşlar, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TÜRK DONANMASININ ÖNE ÇIKAN GEMİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

TCG Anadolu’nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri etkinlik alanında büyük ilgi görüyor. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.