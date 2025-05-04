TEKNOFEST KKTC’DE BÜYÜK BAŞARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC’ye dair yaptığı açıklamada, “Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC’de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik.” ifadesini kullandı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST hakkında paylaşımda bulundu. Kacır, etkinlikte Kıbrıs Türkleri ile birlikte tarihi bir rekora imza atıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANINA VE DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Bakan Kacır, paylaşımında ayrıca, “İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST’lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, KKTC’de TEKNOFEST’e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST’e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sonuçların ve desteklerin gelecekteki etkinlikler için ilham kaynağı olacağı dikkat çekiyor.