Teknoloji, Özel Gereksinimli Bireylere Destek

ÖNEMLİ DESTEĞİN AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, serebral palsili bireyler için tasarlanmış pozisyonlama ve taşıma cihazlarının büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kacır, “Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısının meyvesi olan 600 set pozisyonlama ve taşıma cihazını, bugün evlatlarımıza hibe ediyoruz” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİNİN FAYDALARI

Bakan Kacır, bakanlıkta gerçekleştirilen Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı’na katıldı. Burada, teknolojiyi özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını sağlayan önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kacır, son 22 yılda TÜBİTAK aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve ekipman projelerine toplamda 754 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Ayrıca, yeni nesil ortez ve protez teknolojileri için Ar-Ge projelerinin öncelikli desteklenecek projeler arasında yer aldığını ifade etti.

SOSYAL PROJELERE YATIRIMLAR

Kacır, kalkınma ajanslarının özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sosyal projelere öncülük ettiğini aktardı. “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasıyla; gençlerimizin engelleri aşan, yaşamı kolaylaştıran ve insan onurunu yücelten teknolojiler üretme kararlılığını destekliyoruz” dedi. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde ortopedik cihaz ve ekipmanların üretimi için 643 milyon liralık bir yatırımın harekete geçirildiğini belirtti.

ÜRETİMDE YERLİLİK VE GÜVENLİK

Kacır, şimdiye kadar yurt dışından temin edilen cihazların Türkiye’de üretilmesini sağladıklarını vurguladı. “Serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımı ve bedenlerinin doğru gelişimi için pozisyonlama ve taşıma cihazları büyük öneme sahip. Doğru Büyüyorum Projesi ile kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik” ifadelerini kullandı. Geliştirilen cihazların, çocukların konforunu ve güvenliğini önceliklendirdiğini, taşınabilir ve kompakt yapılarıyla ailelerin günlük yaşamına uyum sağladığını aktardı. Son olarak, özel gereksinimli bireylerin eğitime, sosyal yaşama ve üretime eşit katılımını sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.