Teknoloji Rüzgarı Estiren Gençlerimize Teşekkürler

ERDOĞAN’DAN TEKNOFEST AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle festivale vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde konuştu. Konuşmasının başlangıcında Kıbrıs Türk halkını selamlayarak, “Akdeniz’in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim” ifadesini kullandı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduklarını ve tarih, bilim ve teknoloji ile dolu bir coşkuyu birlikte yaşadıklarını belirtti.

TEKNOFEST VE YARIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST öncesi Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Binası ve Meclis Binası’nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST sayesinde bir araya geldiklerini ifade etti. Koruyucu ve mutlu bir atmosfer içerisinde bulunan gençlere teşekkür eden Erdoğan, “Bu iftihar tablosu için Rabb’ime sonsuz hamdediyorum. Heyecanınız, coşkunuz, tutkunuz daim olsun” dedi. Öte yandan TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek 11’inci edisyonuna 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacının katıldığını, bunlardan 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacının finalist olduğunu da vurguladı. Ödül kazanan gençleri tebrik eden Erdoğan, yarışmaya katılan tüm bireylere teşekkür etti.

ŞEHİTLERİN MİRASI VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilenen eserlerin gençlerin teknolojideki ilerleyişini net bir şekilde gösterdiğini belirterek, bunun yalnızca bir festival değil, iki devletin ortak geleceğine yönelik kararlı bir adım olduğunu ifade etti. Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibi olduklarını tekrar hatırlatan Erdoğan, “Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir” dedi. Türkiye’nin geçmişe olan bağlılığını ve geleceğine duyduğu inancı yineleyen Erdoğan, kanlarıyla destan yazan şehitlere rahmetle anarak, gaziler için de hayırlı ömürler diledi. “Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu tekrar ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak hayal kurmaktan vazgeçmediklerini ve bu uğurda sayısız bedel ödendiğini belirtti. Önceki büyük Türk düşünürlerinin yolundan sapmadan yerli ve milli teknoloji hamlesinin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, insansız hava araçlarındaki gelişmelere de vurgu yaptı. Merhum Özdemir Bayraktar’ın katkılarını anarak, “Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum, ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun” dedi. Bu hedeflerin ardında büyük emekler ve hayallerin olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin teknoloji alanında ilerlemeye devam edeceğini söyledi. (Sürecek)