Teknoloji Şirketleri Yükseliş Gösterdi

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI

New York borsası, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolarının ardından günü artışla tamamladı. Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi, yüzde 0,21’lik bir artışla 40.752,96 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 0,63’lük bir artışla 5.604,14 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 1,52 kazançla 17.710,74 puana yükseldi. ABD’nin tarife politikasına dair belirsizlikler devam ederken, teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında olumlu bir seyir gözlemlendi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ GÜÇLÜ BİLANÇOLAR AÇIKLADI

Dün borsa kapandıktan sonra finansal raporlarını açıklayan Microsoft ve Meta’nın geliri, ocak-mart döneminde beklentileri aşarak dikkat çekti. Analistler, bu verilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri ve ülke ekonomisindeki daralmanın yapay zeka ticaretini tehdit edeceği yönündeki endişeleri hafiflettiğini ifade ediyor. Microsoft’un hisseleri güne yüzde 8’e yakın, Meta hisseleri ise yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI ARTDI

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı için başvuranların sayısı, 26 Nisan ile biten haftada 241 bine çıkarak piyasa beklentilerini aşarken, 9 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Devam eden işsizlik maaşı başvurusu sayısı ise 1 milyon 916 bin ile Kasım 2021’den bu yana en yüksek düzeye çıkmış durumda. ABD’de inşaat harcamalarının, martta artış beklenen düzeyin aksine yüzde 0,5 düştüğü kaydedildi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayisi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de nisanda 48,7 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

İSTİHDAM RAPORUNA DİKKAT

Analistler, dün açıklanan zayıf gayrisafi yurt içi hasıla verilerine ve yarın açıklanacak istihdam raporuna dikkat çekiyor. Öncü tahminlere göre, ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 ile 2022’den bu yana ilk kez bir küçülme yaşadı. Bugün bilançosunu açıklayan hızlı servis restoran zinciri McDonald’s’ın küresel satışları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azalarak dikkat çekti. Şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 geriledi.