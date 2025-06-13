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Teknoloji Tasarım Sergisi Gerçekleşti

ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Salıpazarı ilçesinde Teknoloji Tasarım ve Resim Sergisi ile kermes programı yapıldı. İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI SERGİLENİYOR

Etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı teknoloji ve tasarım projeleri ile sanat çalışmaları sergilendi. Kaymakam Beyazıt, projeleri inceleyip öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Beyazıt, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti ve bu tür faaliyetlerin öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymaları açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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