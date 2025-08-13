Teknoloji Yarışmaları İstanbul’da gerçekleşecek

TEKNOFEST YARIŞMALARI BÜYÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla katılımcıyla TEKNOFEST yarışmalarının yapıldığını belirtti. Kacır, “İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST’e tüm milletimizi 7’den 77’ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, 10-13 Ağustos’ta Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlendi. Yarışma, ‘Özgün Araç’ ve ‘Hazır Araç’ kategorilerinde gerçekleştirildi. Her iki kategoride toplamda 568 başvuru alındı ve 17 ilden, 2 farklı ülkeden 45 takım finale kaldı.

BAKAN KACIR’DAN TEKNOFEST VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, final yarışmalarını izlemek üzere TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Kacır, “TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye’nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi’ndeyiz. Burası Gebze’de 500’den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri Bilişim Vadisi. 2018’den bu yana TEKNOFEST’te robotaksi araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmaların adresi de Bilişim Vadisi. Burası Türkiye’nin mobilite teknolojilerini geliştiren şirketlerinin kümelendiği bir merkez.” dedi. Kacır, her yıl büyüyen TEKNOFEST’in, 81 şehirde heyecan ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğuna dikkat çekti.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN GELECEK VİZYONU

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu etkinliğin 2018 yılından bu yana düzenlendiğini aktardı. Bayraktar, “Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK’ın düzenlediği robotaksi yarışması, hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyor. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek.” ifadesinde bulundu. Bayraktar, bu gençlerin teknoloji üretiminde hem ülke için hem de kardeş coğrafyalar için önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Ayrıca, TEKNOFEST kapsamında Deniz Kuvvetleri’nin eserlerinin de bu yıl ilk kez sergileneceğini belirtti.

ÖDÜLLER VE YARIŞMA TAKVİMİ

TEKNOFEST etkinliklerinde ‘Özgün Araç’ kategorisinde birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL ve üçüncüye 175 bin TL ödül verilecek. ‘Hazır Araç’ kategorisinde birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik 175 bin TL ve üçüncülük için ise 150 bin TL olarak belirlenmiş durumda. 30-31 Ağustos’ta İstanbul Tersanesi’nde TEKNOFEST Mavi Vatan gerçekleşecek, ardından 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul yapılacak. Tüm katılımcılar davet ediliyor.