Teknoloji Zirvesi: Elon Musk Yoktu

ABD BAŞKANI TEKNOLOJİ ŞİRKETİ YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde ülkedeki önemli teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. Geçen hafta yenilenen Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde düzenlenen bu etkinliğe, First Lady Melania Trump da katılım gösterdi. Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman bulunuyor.

Yemekte yer almayan Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Trump, yemeğin başında yaptığı konuşmada yapay zeka konusundaki yatırımlar üzerinde durarak, ABD’nin bu alanda Çin’in önünde bulunduğunu ifade etti.

TEKNOLOJİ LİDERLERİYLE BİR ARADA GÖRÜNTÜLENDİ

Yemekte söz alan teknoloji yöneticileri, Trump’a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları için teşekkür ederken, yapay zeka alanında yaptıkları yeni yatırımları da dile getirdi. Daha önce kapalı bir oturum olacağı belirtilen etkinlik, yemeğe kısa süre kala basına açıldı. Medya, Trump ile teknoloji liderlerini yan yana görüntüleme fırsatı buldu.

“TEKNOLOJİYİ KOPYALAYABİLİRLER AMA BİZİM GİBİ YAPAMAZLAR”

Trump, yaptığı açıklamada “En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar.” sözleriyle dikkat çekti.

TRUMP VE MARK ZUCKERBERG ARASINDAKİ DİYALOG

Trump, bir gazetecinin “ifade özgürlüğü” ile ilgili sorusuna yanıt vererek, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e döndü ve “Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı.” dedi. Zuckerberg ise gülerek “Hayır değil.” diye karşılık verdi.

YEMEĞİN DAVETLİ LİSTESİ

Yemek davetlileri arasında Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusu Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.