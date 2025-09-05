Teknoloji Zirvesi Yapıldı, Elon Musk Yoktu

ABD BAŞKANININ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİYLE YEMEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini akşam yemeğinde misafir etti. Geçen hafta yenilettiği Gül Bahçesi’nde düzenlenen bu yemeğe, First Lady Melania Trump da katıldı. Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman gibi önemli isimler yer aldı.

YEMEKTE YER ALMAYAN İSİM

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, yemekte bulunmadı. Trump, yemekte yapmış olduğu konuşmada yapay zeka alanındaki yatırımlarına övgüde bulundu ve ABD’nin bu konuda Çin’in önünde olduğunu vurguladı. Yemekteki yöneticiler, Trump’a desteklerini iletirken teknoloji alanındaki yatırımlarından da söz etti. Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan bu program, yemeğe birkaç dakika kala medyaya açıldı ve kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

TEKNOLOJİDEKİ YETENEKLERİ VURGULADI

Trump, “En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar.” ifadeleriyle ülkedeki teknoloji yeteneklerini öne çıkardı. Ayrıca, populist bir hava ile yapay zekanın öneminden bahsetti.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bir muhabirin ifade özgürlüğü konusundaki sorusu üzerine Trump, Mark Zuckerberg’e dönerek “Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı.” dedi. Zuckerberg ise gülerek, “Hayır değil.” yanıtını verdi. Böylelikle iki isim arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

YEMEĞE KATILAN DİĞER İSİMLER

Yemeğin davetli listesinde Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zeka sorumlusuyla AMD CEO’su Lisa Su gibi önemli isimler de bulunuyor.