Teknolojik Etkinlik Mavi Vatan Açık

MAVİ VATAN’DA TEKNOFEST HEYECANI

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olarak düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuyla birleşerek çocukların büyük ilgisini çeken ve kalabalık katılımlar sağlayan bir etkinlik haline geldi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen bu organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor. Mavi Vatan, teknoloji ve savunma sanayisi meraklılarını denizcilik temasıyla bir araya getiriyor ve bugün ile yarın halkın katılımını bekliyor.

ETKİNLİK SEANSLARI VE ZİYARETÇİLER İÇİN FIRSATLAR

Etkinlik, ziyaretçiler için 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde düzenleniyor. Her birey yalnızca bir seans için giriş yapma hakkına sahip. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Türk donanmasının önemli gemilerini sergileyen etkinlikte TCG Anadolu, TCG İstanbul ve diğer gemileri görme fırsatı buluyor. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergilerle ziyaretçilerin deneyimi zenginleştiriliyor.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU VE ÇOCUKLARIN İLGİSİ

“TEKNOFEST Mavi Vatan”, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sadece teknolojik bir gösteri merkezi değil, milli ruhun, denizcilik mirasının ve geleceğe dair vizyonun bir araya geldiği bir buluşma noktası haline geliyor. Etkinliğin üçüncü gününde, etkinlik alanındaki gemileri ve Türk savunma sanayi ürünlerini görmek isteyen çocuklar ile yetişkinler İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklardan Ateş Mangaoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anıyorum. TCG Anadolu’yu görmek için çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel bir gün olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferimizi kutladığımız bir gün. Denizaltına da gideceğiz, onu merak ediyorum.” sözleriyle heyecanını paylaşıyor.

Yağız Deniz ise etkinlikte askeri araçları çok sevdiğini belirtirken, “TCG Anadolu’yu ziyaret ettim, yanında uçaklar ve helikopterler vardı, çok güzeldi.” diye ekliyor. Erva Gökçe ise “Çok güzel bir yer. Gemileri ziyaret ediyorsun, içleri çok hoş. Savarona’yı ziyaret edeceğim.” diyerek, etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ediyor.