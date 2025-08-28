Teknolojinin Festivali Teknofest Halka Açıldı

TEKNOFEST’İN YENİ TEMASI: MAVİ VATAN

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “mavi vatan” teması ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festivalin halka açılış tarihi öne alındı ve yarından itibaren ziyaretçilere açık olacak. Bu yıl, Türkiye’nin denizlerdeki gücü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliği gençlerle buluşturulacak.

SERGİLENEN GEMİLER VE YERLİ ÜRÜNLER

“TEKNOFEST Mavi Vatan” adıyla düzenlenen bu etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri sergilenecek. Ayrıca, yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor. Festival, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek ve geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak.