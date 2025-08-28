Haberler

Teknolojinin Festivali Teknofest Halka Açıldı

TEKNOFEST’İN YENİ TEMASI: MAVİ VATAN

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “mavi vatan” teması ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festivalin halka açılış tarihi öne alındı ve yarından itibaren ziyaretçilere açık olacak. Bu yıl, Türkiye’nin denizlerdeki gücü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliği gençlerle buluşturulacak.

SERGİLENEN GEMİLER VE YERLİ ÜRÜNLER

“TEKNOFEST Mavi Vatan” adıyla düzenlenen bu etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri sergilenecek. Ayrıca, yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor. Festival, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek ve geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut eşliğinde devam ediyor.
2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

