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Teknolojinin Yaşam Tarzımıza Etkileri

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TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN ETKİLERİ

Son dönemlerde teknoloji, yaşamımızın her boyutunu derinlemesine etkileyerek alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler sağlıyor. Akıllı telefonlar, internet ve yapay zeka gibi gelişmeler, anında bilgiye erişim, hızlı iletişim olanakları ve günlük işlerimizi kolayca halletme fırsatları sunuyor. Ancak bu yenilikler, sadece pratiklik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam tarzımızda çeşitli olumsuz sonuçlar da doğuruyor.

DİJİTALLEŞMENİN SONUÇLARI

Dijitalleşmenin artışı, fiziksel aktivitemizi önemli ölçüde azaltıyor. Bunun yanında gıda alışkanlıklarımızda değişimler meydana geliyor ve sosyal ilişkilerimiz farklı bir biçim alıyor. Bu dönüşümlerin neticesinde, hem bireylerin hem de toplumun yaşam kalitesi üzerinde çeşitli etkiler oluşabiliyor.

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