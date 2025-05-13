‘Teknolojiyle Kırsal Bölgelere Destek Veriliyor’

YARININ KÖYLERİ PROJESİ’NİN İLK ALT ANI TAMAMLANDI

TARAKLI DİJİTAL MERKEZİ, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen ‘Yarının Köyleri’ projesi çerçevesinde faaliyet göstererek ilk altı aylık sürecini başarıyla tamamladı. Projenin yerel ortağı olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) desteğiyle kurulan merkezde düzenlenen etkinlikle, Sakarya’daki kamu kurumu temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi.

MERKEZİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, restorasyon çalışmalarının ardından Kasım ayında dijital merkez olarak hizmet vermeye başlayan Taraklı Fenerli Konak’taki buluşmada, ilk altı ayda gerçekleştirilen eğitimler ve faaliyetlere dair ayrıntılar aktarıldı. Yarının Köyleri projesi, Türkiye’nin kırsal alanlarını teknolojik olanaklarla donatarak üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı ve kültürel mirası korumayı hedefliyor. Etkinlikte, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez dikkat çekici konuşmalar gerçekleştirdi.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE KATILIMCI SAYISI

Merkezde, dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı, Trendyol’da mağaza açma teknikleri, e-ticaret ve hitabet eğitimlerinin yanı sıra çocuklar için robotik ve kodlama programları ile kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik faaliyetler yapılıyor. Yaklaşık 150 kişi eğitim aldı ve katılımcıların yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor. Sinan Cem Şahin, projenin önemine vurgu yaparak, “Taraklı Dijital Merkezimiz, sadece bir eğitim merkezi değil; kadınların ekonomiye katılımını destekleyen, gençleri yarına hazırlayan ve kültürel mirası teknolojiyle harmanlayan bir yer.” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI VE UNDP’DEN DESTEK MESAJLARI

Akgün Altuğ, projeyi “Sakarya’da yeni neslimizi yeni dünyaya hazırlayan bir çalışma” olarak nitelendirirken, “Taraklı gibi tarihi ilçelerimizin geleceğe hazırlanması, yerel kalkınma için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, Türkiye’de e-ticaret hacminin 3 trilyon TL’yi aşacağını belirtti ve proje ile kırsalda fırsat eşitliği desteklenmiş oluyor.

GELECEK HEDEFLERİ VE PROJENİN KAPSAMI

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez, bu merkezin, UNDP Türkiye’nin kırsal kalkınmaya olan bağlılığını gösterdiğini ifade etti. ‘Yarının Köyleri’ projesi ile Adana ve İzmir’de dijital merkezler kuruldu ve Taraklı bunların üçüncüsü oldu. Projenin amacı, yerel üreticilerin ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında pazarlayabilmeleridir. Taraklılı üreticilerin yöresel lezzetlerini ve el işlerini dijital pazarda buluşturmak hedefleniyor. 2026 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 10 dijital merkeze ulaşılması planlanıyor.