Teknosa, 6 Ödül Kazandı

TEKNOSA, YARATICILIĞINI ÖDÜLLENDİRİYOR

Teknosa, reklamcılık ve pazarlama alanında yaratıcılığa değer veren Kristal Elma Ödülleri’nde başarılı bir performans sergiliyor. Şirket, ‘101’inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesi ve 25’inci yıl kampanyasıyla toplamda 6 ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sabancı Holding’in bir parçası olarak Teknosa, Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği 37’nci Kristal Elma etkinliğinde, çeşitli yaratıcı projeleriyle ödüller alıyor.

BAŞARILI PROJELERİYLE ÖDÜLLERİ TOPLADI

Teknosa, ‘101’inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesi sayesinde ‘Tasarım’ ana bölümünde ‘UI & UX Tasarımı’ kategorisinde ‘Kristal’ ödülü ile ödüllendiriliyor. Aynı zamanda ‘Dijital’ ana bölümünde ‘Teknoloji Projeleri’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Açık Hava’ yağında ‘Etkileşimli Açık Hava’ kategorisinde de ‘Gümüş’ ödül kazanıyor.

25. YIL KAMPANYASI DA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Teknosa, iletişim kampanyası ile de ödüller kazandırıyor. Şirket, “Teknoloji Teknosa’da güzel, tam 25 yıldır” sloganıyla 25’inci yıl filmleriyle ‘Film’ ana bölümünde ‘Film Kampanyası’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül alırken, ‘Kurumsal İmaj’ kategorisinde de ‘Gümüş’ ödül kazanıyor. Ayrıca, televizyon ve radyo kampanyasıyla da ‘Radyo ve Ses’ ana bölümünde ‘Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül elde ediyor.