Teknosa, 6 Ödül Kazandı

TEKNOSA’DAN BAŞARILI PERFORMANS

Teknosa, Sabancı Holding’in bir parçası olarak, Reklamcılar Derneği’nin gerçekleştirdiği 37’nci Kristal Elma Ödülleri’nde toplamda 6 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şirketin yaptığı açıklamada, “101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi” projesi ve 25. yıl kampanyası ile çeşitli kategorilerde ödüller elde ettiği açıklandı.

ÖDÜL KAZANAN KATEGORİLER

Anıtkabir deneyimi projesi, “Tasarım” ana kategorisinde “UI & UX Tasarımı” dalında Kristal ödül aldı. Ayrıca, dijital ana bölümünde “Teknoloji Projeleri” ve “Açık Hava” kategorisinde “Etkileşimli Açık Hava” ile Gümüş ödüle layık görüldü. Şirket ayrıca, 25’inci yıl filmleri ile “Film” ana bölümünde “Film Kampanyası” ve “Kurumsal İmaj” kategorilerinde Gümüş ödül kazandı. Bunun yanı sıra, “Radyo” kampanyasıyla “Radyo ve Ses” ana bölümünde “Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar” kategorisinde de Gümüş ödül elde etti.