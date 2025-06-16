Teknosa, 6 Ödül Kazandı

TEKNOSA, KRİSTAL ELMA’DA ÖDÜL KAZANDI

Teknosa, reklam ve pazarlama alanında yaratıcılığı ödüllendiren Kristal Elma etkinliğinde, ‘101’inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesi ve 25’inci yıl filmleriyle toplamda 6 ödül alıyor. Sabancı Holding’e bağlı Teknosa, Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği 37’nci Kristal Elma’da yaratıcı projeleriyle dikkat çekiyor.

ÖDÜLLERİN DAĞILIMI

Teknosa, ‘101’inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi’ projesi kapsamında ‘Tasarım’ ana bölümünde ‘UI & UX Tasarımı’ kategorisinde ‘Kristal’ ödülünü kazanırken, ‘Dijital’ ana bölümünde ‘Teknoloji Projeleri’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Açık Hava’ ana bölümünde ‘Etkileşimli Açık Hava’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.

25’İNCİ YIL KAMPANYASI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Teknosa, iletişim kampanyasıyla övgü aldı. Şirket, ‘Teknoloji Teknosa’da güzel, tam 25 yıldır’ mesajıyla yürüttüğü 25’inci yıl filmleriyle ‘Film’ ana bölümünde ‘Film Kampanyası’ kategorisinde ‘Gümüş’ ve ‘Kurumsal İmaj’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül elde ederken, televizyon ve radyo kampanyasıyla da ‘Radyo ve Ses’ ana bölümünde ‘Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar’ kategorisinde ‘Gümüş’ ödül kazandı.