Teknosa, Lift Awards’ta Birincilik Kazandı

TEKNOSA ÖDÜL ALDI

Teknosa, Lift Awards’ta ‘En Etkili Yapay Zeka Tabanlı Segment Kullanımı’ kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Yazılım unicorn’u Insider’ın organize ettiği bu etkinlikte, müşteri deneyimine öncülük eden birçok marka yer aldı. Teknosa, dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar atan liderlerin bir araya geldiği Lift Awards etkinliğinde bu ödülü alarak başarılarını pekiştirdi.

ÖDÜL TÖRENİNDE SQUAD EKİBİ YER ALDI

Marka adına ödül, Teknosa’nın dijital kanallar ekibinden oluşan ve Insider projelerinde görev alan Squad Ekibi tarafından alındı. Teknosa, bu başarıyla birlikte yapay zeka tabanlı stratejilerinin etkinliğini gösterdi ve sektördeki konumunu sağlamlaştırdı.