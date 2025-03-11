Tekrar Başlayan Kızıltepe Kavgasının Görüntüleri

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yeni kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kızıltepe’ye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde 4 Kasım’da P. ve S. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu olay sonucunda, eşi ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte bulunan D.P. 6 kurşunla yaralanmıştı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Olay sonrası kavgaya dair görüntülerde, bir grup insanın D.P.’ye sopalarla saldırdığı anlar yer alıyor. İlk darbeyi alarak yere düşen D.P.’nin yardımına koşan eşi, onu korumaya çalışırken 7 yaşındaki kızının da durumu kaydediliyor. Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle kaçan saldırganların daha sonra olay yerine bir araçla gelerek D.P.’ye ateş açması dikkat çekiyor.

D.P.’NİN TEDAVİSİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaralanan D.P., Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada, D.P.’nin saldırı sonrası taburcu edildiği fakat vücudundaki 2 kurşunun çıkarılamadığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve tutukladı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.