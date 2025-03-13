Teksas Üniversitesi’nde Yeşil Alev Panik Yarattı

KAMPÜSTEKİ YEŞİL ALEVLER KORKUTTU

Teksas Üniversitesi’nde öğrenci ve çalışanlar arasında paniğe neden olan bir olay yaşandı. Üniversite kampüsünde rögar kapaklarından çıkan yeşil alevler, insanların büyük bir korku yaşamasına yol açtı. Olayın ardından yetkililer, kampüsü tahliye etmeye karar verdi.

ALEVLERİN GÖRÜNTÜSÜ İKİ TARAFTAN GÖRÜLDÜ

Görgü tanıkları, yer altından ortaya çıkan yeşil alevlerin hızla yükseldiğini ve kampüsün çeşitli noktalarından görüldüğünü aktardı. Acil durum ekipleri, bölgeye ulaşarak patlama ya da gaz sızıntısı ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini devreye soktu. Şu anda yetkililer, olayın nedenini araştırmaya devam ediyor. İlk tahminlere göre, kimyasal bir reaksiyon ya da elektrik hatlarında olası bir arıza alevlerin kaynağı olabiliyor. Ancak bu konu hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.