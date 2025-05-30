Tekstil Fabrikası Alevlere Kapıldı

TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Hatay’da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangında işçilerin mesai bitiminde yaşanan olay, olası bir faciayı önledi.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, fark edilmesinin ardından hemen bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, fabrikadan havadan drone ile de görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.