Tekstil İşçileri Taşınan Minibüs Devriye Girdi

TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Denizli’nin Tavas ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak karşı şeritte bulunan bir otomobille çarpıştı. Bu talihsiz kaza sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Olay, Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolu’nda bulunan Sarabat Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, seyir halindeyken Tavas makası bölgesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüs, D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

YARALILARIN DURUMU VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan işçileri kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Sonuçta, 1 kişi ağır, toplam 13 kişi yaralandı.

KAZANIN SONUCU VE YOLDAKİ ETKİLERİ

Kaza sonrası minibüs hurdaya dönerken, otomobilde de maddi hasar oluştu. Düşen minibüs, bir vinç yardımıyla düzeltildi ve çekiciye yüklendi. Bu süreçte, yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol, eski haline döndürülerek kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.