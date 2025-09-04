Tekstil Sektöründe Sipariş Geçişi Riskleri Azaltıldı

SİPARİŞ MİGRASYONU RİSKLERİ

Tekstil sektöründe ERP projeleri sırasında sipariş migrasyonu, çoğu zaman üretim süreçlerinde ciddi riskler doğuruyor. Bu geçişlerde küçük bir aksaklık, üretim tesisinin planlı devreye girişini geciktirerek, milyonlarca liralık siparişlerde gecikmelere neden olabiliyor. Fakat Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli bir projede, bu tür riskler hızlı müdahale ve koordinasyon ile aşılırken, üretim planlandığı tarihte faaliyete geçirildi.

DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ

Dönüşüm sonrası elde edilen sonuçlar, dijitalleşmenin üretim verimliliği üzerindeki somut etkisini gözler önüne serdi. Plansız duruşlarda yüzde 18’lik bir azalma yaşanırken, zamanında tamamlanan siparişlerde yüzde 15’in üzerinde bir artış görüldü. Stok doğruluğu ise yüzde 65’ten yüzde 96’ya yükselirken, manuel raporlamalarda azalma sağlanması haftada 47 adam-saatlik iş gücü tasarrufu ile sonuçlandı. Bu durum, ERP projelerinin yalnızca teknik bir altyapı yatırımı değil, firmaların sürdürülebilir büyümesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir dönüşüm aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Tekstil sektörü ERP projelerinde genellikle “en zor alan” olarak nitelendiriliyor. Ancak bu proje, bunun tersini kanıtladı. Entegre süreçler, anlık görünürlük ve ölçülebilir kazanımlar sayesinde, tekstil gibi manuel alışkanlıkların hakim olduğu bir sektörde bile Endüstri 4.0 prensiplerinin başarıyla uygulandığı gösterildi. Günümüzde bu proje, sektörde benzer dönüşümlere ilham veren bir referans modeli olarak öne çıkıyor.

EYÜP AYDEMİR’İN GÖRÜŞLERİ

Dijital üretim dönüşümünde dikkat çeken aktörlerden Eyüp Aydemir, süreci değerlendirirken; “Ben bu projede yalnızca sistem kuran bir danışman değildim. Belirsizlik anlarında yön gösterdim, kritik kararları aldım. Amacım dönüşümün yarıda kalmaması ve firmanın uzun vadede rekabetçi kalabilmesiydi” şeklinde açıklama yapıyor. Derin teknik bilgisini stratejik bir vizyonla birleştirerek, yalnızca şirketlerin değil, tüm sektörlerin geleceğini şekillendiren yeni standartlar ortaya koyuyor.