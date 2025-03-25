Tekstil Tasarımı, TAPLAK Tarafından Akredite Edildi

AKREDİTASYON BAŞARISI

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, 2 yıl süreyle Tasarım Planlama ve Akreditasyon Derneği (TAPLAK) tarafından akredite edildi. Türkiye’de bu alanda akreditasyon elde eden ilk bölüm olma özelliği taşıyan bu başarı, eğitim kalitesini uluslararası standartlara ulaştırdığını bir kez daha ortaya koydu.

EĞİTİM ANLAYIŞININ YANSIMASI

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuyla ilgi bir değerlendirme yaparak, bu başarının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Hacımüftüoğlu, “Üniversitemiz, eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüzün bu akreditasyonu, uluslararası standartlara uygun bir eğitim verdiğinin de tescili niteliğindedir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve TAPLAK’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, TAPLAK tarafından yapılan değerlendirmede 07 Mart 2025 – 07 Mart 2027 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıllık akreditasyon sürecine hak kazanıldığını belirtti. Dekan Aydemir, başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu olmak üzere, TAPLAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Çabuk’a ve TAPLAK heyetine katkılarından ötürü teşekkür etti.

ULUSLARARASI STANDARLARDA EĞİTİM SUNMA

Bu önemli akreditasyon, Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün ulusal ve uluslararası düzeyde daha da güçlenmesine katkı sunarken, öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunmaya devam edeceğini gösteriyor.